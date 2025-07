Środa 9 lipca 2025 Nowe informacje o Zen 6 – pierwsze CPU trafiają do producentów OEM

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:30 Yuri Bubliy (1usmus), autor aplikacji od OC o nazwie Hydra oraz DRAM Calculator for Ryzen twierdzi, że AMD udostępnia już swoim partnerom próbki inżynieryjne desktopowych Ryzenów, opartych na mikroarchitekturze „Zen 6” - nazwa kodowa „Medusa Ridge”. Donosi on również, że zmian jest sporo i że w nowych CPU zmodyfikowano zarówno układy CCD, jak i klientowski układ I/O (cIOD). Mówi się między innymi o wsadzeniu do jednego CCD do 12 rdzeni oraz zwiększeniu ilości pamięci L3 do 48 MB na chiplet.



Nie jest jasne czy te 12 rdzeni zostanie umieszczonych w jednym CCX wraz z monolitycznym blokiem 48 MB L3, czy też zastosowany zostanie układ dwuczęściowy (dual-CCX) z 6 rdzeniami na CCX, każdy z własnym blokiem 24 MB pamięci L3.



AMD potwierdziło natomiast, że wchodzące w skład CCD rdzenie Zen 6 będą wytwarzane w procesie technologicznym TSMC N2 (2 nm), który wszedł w fazę produkcji testowej na początku tego roku. Nowa litografia przyniesie istotny skok pod względem gęstości tranzystorów w porównaniu do technologii TSMC N4P, na którym AMD produkuje 8-rdzeniowe CCD „Zen 5”. 1usmus i inne źródła twierdzą, że AMD wykorzysta tę zmianę do zwiększenia liczby rdzeni CPU na jeden CCD.



Kolejną dużą zmianą w „Medusa Ridge” jest układ I/O (cIOD), który ma być co prawdaw wytwarzany w nieco starszej litografii 5 nm N5 lub 4 nm N4P, ale i tak będzie to znaczący postęp względem obecnego procesu 6 nm N6. 1usmus podkreśla, że głównym powodem aktualizacji cIOD jest zmieniona architektura kontrolera pamięci – w „Medusa Point” ma być on podwójny. Nadal będą dostępne dwa kanały DDR5 na gniazdo, ale ich konstrukcja zostanie przeprojektowana w celu zwiększenia prędkości pamięci, co pozwoli AMD dogonić Intela w tym zakresie.



Jeśli chodzi o technologie podnoszenia częstotliwości CPU, takie jak PBO i Curve Optimizer, nie przewiduje się zmian. 1usmus konkluduje, że wsparcie dla Hydra powinno być bezproblemowe.









