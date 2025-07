Środa 9 lipca 2025 JEDEC wprowadza nowy standard pamięci LPDDR6

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardz | 06:35 (1) JEDEC, globalna organizacja standaryzująca technologie półprzewodnikowe, ogłosiła oficjalnie nowy standard pamięci LPDDR6 (JESD209-6). Zakłada on wzrost przepustowości dla pojedynczego modułu do 14,4 Gb/s, co oznacza niemal dwukrotnie wyższe transfery względem LPDDR5X. Nowa generacja zaoferuje też architekturę z dwoma subkanałami z 12 liniami sygnałowymi (4 linie zoptymalizowane do przesyłania komend), elastyczne zarządzanie długością burstów danych (32B lub 64B) oraz zaawansowane mechanizmy oszczędzania energii, takie jak dynamiczne skalowanie napięcia i tryby pracy zoptymalizowane pod niskie zużycie mocy.



LPDDR6 wprowadzi też nowe mechanizmy i rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo danych i poprawiające niezawodność. Standard wprowadza m.in. wbudowaną korekcję błędów (ECC), mechanizmy ochrony integralności danych, tryby izolacji pamięci dla krytycznych zadań oraz mechanizmy detekcji awarii (MBIST).



Ogłoszenie specyfikacji LPDDR6 spotkało się z szerokim poparciem branży, a wsparcie dla nowego standardu zadeklarowały już takie firmy jak Samsung, SK hynix, Micron, Qualcomm czy MediaTek, które będą produkować kostki dla producentów OEM. Pierwsze urządzenia wyposażone w pamięci LPDDR6 mają pojawić się na rynku już w 2026 roku.





