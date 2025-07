Poniedziałek 14 lipca 2025 Intel zakończył fazę projektowania Nova Lake-S

Autor: Wedelek | źródło: Semi Accurate | 06:01 Intel oficjalnie zakończył etap projektowania procesora Nova Lake-S i przekazał go do preprodukcji (tape-out) w TSMC – układ ma korzystać z litografii N2. Nowa generacja procesorów ma oferować nawet 52 rdzenie (16 wydajnościowych, 32 energooszczędne i 4 ultraoszczędne), kontroler pamięci o przepustowości do 8 800 MT/s oraz zintegrowane układy graficzne Xe3 „Celestial” i Xe4 „Druid”. Mówi się, że wykorzystanie litografii TSMC to znak, że problemy Intela z litografią 18A mogą być poważniejsze niż nam się wydaje.



Premiera procesorów Nova Lake-S przewidywana jest na trzeci kwartał 2026 roku.





