Poniedziałek 14 lipca 2025 Nowe FABy Intela zostaną oddane do użytku później niż zakładano

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:09 Intel mierzy się ostatnio z poważnymi problemami finansowymi, co odbija się negatywnie na działach odpowiedzialnych za produkcję mikroprocesorów. Objawia się to w formie cięć w działach R&D oraz wstrzymaniu inwestycji w budowę nowych FABów. Najmocniej cierpi na tym flagowa inwestycja giganta w kompleks w Ohio, którego uruchomienie przesunięto na lata 2030–2031 – oryginalnie start produkcji miał mieć miejsce jeszcze w tej dekadzie. Powodem są w tym przypadku zarówno słaba kondycja finansowa Intela, jak i wolne tempo wypłaty rządowych dotacji z programu CHIPS Act.



Nie pomagają też problemy z litografią 18A, a co za tym idzie mniejsza ilość potencjalnych klientów. Problemy są tak duże, że Intel rozważa sprzedaż lub wydzielenie części swojej działalności produkcyjnej, a także redukcję globalnego zatrudnienia o ponad 15%.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.