Mobilny 245HX wyprzedza w PassMarku desktopowego 245H

Autor: Wedelek | źródło: TomsHardware | 06:19 Użytkownik X86 is dead&back opublikował na Xie wyniki wydajności najnowszego, mobilnego procesora Intela uzyskane w popularnym benchmarku PassMark. 14-rdzeniowy Core Ultra 5 245HX uzyskał 4706 punktów w teście pojedynczego wątku i 41 045 punktów w teście wielowątkowym. Dla porównania desktopowy Core Ultra 5 245 zanotował w tym samym teście odpowiednio 4 409 i 37 930 punktów co oznacza, że mobilny scalak jest około 7-8% wydajniejszy niż chip znany z desktopów.



Ale to nie wszystko. Mobilny Arrow Lake-HX jest o 19% szybszy w zadaniach jednordzeniowych i 30% szybszy w zadaniach wielowątkowych od zeszłorocznego Core i5-14500 (desktop) oraz o 30% (w zadaniach jednordzeniowych) i 41% (w wielordzeniowych) wydajniejszy od mobilnego i5-14500HX.



Trzeba przyznać, że to całkiem spory przyrost mocy, zwłaszcza, że w przypadku modelu 245HX zastosowano taką samą konfigurację co w desktopowym modelu 245H, to jest sześć rdzeni P (wydajność) i osiem E (efektywne). Częściowo jest to wpływ usprawnionej mikro architektury CPU, ale największy wpływ na taki stan rzeczy ma znacznie wyższy budżet energetyczny.



Limit mocy turbo wynosi w mobilnym 245HX 160 W, a maksymalne taktowanie w trybie Turbo to 5,1 GHz. Dla porównania w desktopowym 245 współczynnik TDP wynosi około 121W. W praktyce oznacza to, że mobilny CPU dłużej będzie trzymać wysokie zegary, ale też będzie się bardziej grzać i wymagać mocniejszego chłodzenia. Coś za coś.









