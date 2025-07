Poniedziałek 14 lipca 2025 Droższe CPU AMD z Zen 6 będą produkowane w N2P, a tańsze w N3P

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:38 Według najnowszych doniesień procesory AMD bazujące na architekturze Zen 6 będą w zdecydowanej większości produkowane z wykorzystaniem zaawansowanej litografii TSMC N2P (jest to ulepszona wersja technologii 2 nm). Technologia ta posłuży do wyprodukowania procesorów serwerowych Venice, Venice-Dense przeznaczonych dla rozwiązań chmurowych, desktopowych Olympic Ridge oraz mobilnych Gator Range przeznaczonych dla wydajnych laptopów klasy premium. Wyjątek będą stanowić mobilne układy Medusa Point 1 dla konstrukcji budżetowych, które mają bazować na starszym procesie N3P lub miksie obu (CCD w N2P a IO w N3P).



Mamy więc wyraźny podział: topowe układy Zen 6 będą korzystać z najbardziej zaawansowanej litografii, gwarantując wzrost wydajności, gęstości tranzystorów oraz niższe zużycie energii, a tańsze modele mobilne pozostaną przy sprawdzonym, choć mniej nowoczesnym N3P.



Premiera układów korzystających z Zen 6 będzie mieć miejsce w 2026 roku.









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.