AMD przypomina o łatkach patchujących luki w zabezpieczeniach swoich procesorów

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 06:47 (3) Firma AMD mierzy się od kilku miesięcy z serią nowych podatności bezpieczeństwa, skategoryzowanych jako Transient Scheduler Attacks (TSA). Ataki wykorzystują cztery luki oznaczone identyfikatorami CVE-2024-36348, CVE-2024-36349, CVE-2024-36350 oraz CVE-2024-36357. Dwie z nich mają rangę niską, lecz dwie pozostałe określono jako średnio groźne, a ich celem są bufory, w tym między innymi L1. Jeśli atakujący zdoła wykonać swój kod na tym samym fizycznym rdzeniu co ofiara, to może to prowadzić do wycieku haseł, kluczy szyfrujących lub innych informacji uprzywilejowanych.



Lista zagrożonych układów AMD obejmuje zarówno segment serwerowy (linia Epyc od generacji Naples po najnowszą Raphael), karty z serii Instinct MI300A, praktycznie wszystkie procesory z rodziny Ryzen (od serii 3000 do 8000), a także wybrane modele Athlon, Threadripper oraz CPU dla urządzeń wbudowanych. Starsze układy z rdzeniami Bulldozer i pochodnymi nie są podatne.



AMD wydało już jakiś czas temu odpowiednie łatki mikrokodu oraz zaleca aktualizacje systemów operacyjnych (np. poprzez opcję „MITIGATION_TSA” w Linuksie lub usługę Windows Update). Mimo iż luki mają status średnio groźnych to w środowiskach serwerowych z wirtualizacją zaleca się wyłączenie SMT oraz wdrożenie wydanych poprawek dla hypervisorów, a tam, gdzie pozostają one aktywne wzmożoną czujność ze strony działów cyberbezpieczeństwa.



Po więcej informacji odsyłam na stronę AMD.





Firmware z poprawkami został wydany już w styczniu. (autor: Kenjiro | data: 15/07/25 | godz.: 09:29 )

Większość dużych producentów płyt głównych wydała BIOSy z poprawkami w styczniu i lutym. Jeśli ktoś nie zdążył zaktualizować BIOSu, to ma teraz powód.



Tytuł newsa wprowadza w błąd!!!!!!!!!!!!! (autor: Hrabia2025 | data: 15/07/25 | godz.: 11:08 )

Każdy myśli, że wykryto jakieś nowe luki ale jak się wcztamy w newsa to:

AMD wydało już jakiś czas temu odpowiednie łatki mikrokodu oraz zaleca aktualizacje systemów operacyjnych.

Temat wiec w zasadzie nie istnieje bo problem rozwiazano kilka miesiecy temu jak napisal Kenjiro.

Po co wiec ten news?

TwojePC lata swietnosci ma juz za sobą, wyglad strony trąci myszką, mało kto tutaj zagląda. TwojePC jest jak dinozaur.



Tytuł zmodyfikowany (autor: Wedelek | data: 15/07/25 | godz.: 11:28 )

Treść bez zmian. Dobrego dnia



