Nvidia wznawia dostawy H20 do Chin

Autor: Wedelek | źródło: Nvidia | 06:50 Nvidia uzyskała gwarancje od władz USA, że licencje otrzyma odpowiednie licencje eksportowe na produkowane przez siebie GPU i niemal natychmiast ogłosiła, że wznawia sprzedaż akceleratorów H20 na rynek chiński. Jest to okrojona odmiana akceleratora H100 / H200, bazująca na architekturze Hopper. Karta wyposażona jest w 96 GB pamięci HBM3 o przepustowości do 4 TB/s i oferuje wydajność na poziomie 44 TFLOPS dla obliczeń FP32 (CUDA Cores), 74 TFLOPS dla TF32, 148 TFLOPS z wykorzystaniem FP16 i 296 TFLOPS w przypadku instrukcji FP8.



Dla porównania H100 dysponuje mocą około 79 TFLOPS w obliczeniach FP32 z użyciem CUDA, a przy zastosowaniu tensorów jest to już 989 TFLOPS.



H20 oferuje także łączność NVLink o przepustowości 900 GB/s i wsparcie dla MIG, ale nie posiada dedykowanych rdzeni RT, a jej zużycie energii (TDP) wynosi 400 W.



Firma poinformowała również o premierze nowego, w pełni zgodnego z przepisami modelu RTX PRO GPU, zaprojektowanego specjalnie z myślą o zastosowaniach przemysłowych.





