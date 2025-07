Środa 16 lipca 2025 Nvidia przesuwa premierę układu N1X na drugą połowę 2026 roku

Autor: Wedelek | źródło: SemmiAccurate | 05:59 Ptaszki ćwierkają, że Nvidia napotkała na kolejne problemy podczas projektowania układu N1X, co zmusiło ją do kolejnego przesunięcia jego premiery. W rezultacie nie zobaczymy go wcześniej niż w drugiej połowie przyszłego roku (2026). N1X to bardzo ambitny projekt, którego celem jest konkurowanie z mobilnymi procesorami Intela, AMD oraz Qualcomma na rynku laptopowym. Ponoć wyposażony w 20 rdzeni ARM (10 Cortex-X925 + 10 Cortex-A725) N1X miał doganiać w trybie jednowątkowym konkurencyjne układy, ale nie dorównuje im w teście wielowątkowym.



Zapewnienia zapewnieniami, ale miesiąc temu znaleziono w bazie danych GeekBencha wpis, z którego wynikało, że prototypowy układ N1X taktowany zegarem 2,81-4GHz osiągnął odpowiednio 3096 i 18837 punktów w testach jedno i wielowątkowych. Dla porównania 14-rdzeniowy M4 Pro w GeekBenchu 6 notuje wyniki 4 011 punktów w single-core i 23 162 punktów w multi-core.



Opisywany procesor rozwijany jest we współpracy z MediaTekiem, który odpowiadał za część CPU. Nvidia odpowiada w tym tandemie za układ IGP, który będzie bazować na architekturze Blackwell dysponując 6144 rdzeniami CUDA. Całość jest produkowana w litografii TSMC N4P.





