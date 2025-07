Środa 16 lipca 2025 AMD zapoowiada wznowienie eksportu MI308 do Chin

Autor: Wedelek | źródło: TomsHardware | 06:16 Niemal natychmiast po ogłoszeniu przez administrację Donalda Trumpa decyzji o złagodzeniu ograniczeń eksportowych na zaawansowane chipy AI do Chin Nvidia ogłosiła, że wznawia eksport układów H20 do Chin. Wtóruje jej AMD, które ogłosiło, że też wznowi eksport kart Instinct MI 308 do państwa środka i że pierwsze dostawy trafią do klientów natychmiast po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń. Chiny to ogromny i bardzo chłonny rynek, więc nie powinno dziwić, że stanowi dla obu firm bardzo łakomy kąsek.



Instinct MI308 to najnowszy akcelerator AMD dla systemów AI i urządzeń HPC bazujący na architekturze CDNA 3. Chip oferuje 304 jednostki obliczeniowe (Compute Units) w których upakowano 19456 procesorów strumieniowych, 1216 TMU, 1216 tensorów oraz 256MB pamięci podręcznej L3. Kartę wyposażono też w 192 GB pamięci HBM3 z interfejsem 8192 bit o przepustowości na poziomie 5,3 TB/s, a jej wydajność w obliczeniach FP8 sięga 42 PetaFLOPS a w FP32 około 1,3 PetaFLOPS.





