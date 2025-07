Środa 16 lipca 2025 Kolejne informacje na temat Intel Nova Lake-AX

Autor: Wedelek | 06:36 W sieci pojawiły się nowe przecieki ujawniają szczegółową specyfikację nadchodzącego procesora mobilnego Intel Nova Lake-AX. Wynika z nich, że TOPowy model otrzyma 28 rdzeni: 8 rdzeni o wysokiej wydajności P-Cores, 16 energooszczędnych E-Cores oraz 4 ultraniskonapięciowe LP-Cores, z czego rdzenie P będą bazować na mikroarchitekturze Coyote Cove, a rdzenie E na Arctic Wolf. Oprócz tego układ otrzyma zintegrowaną grafikę Xe3P z 384 jednostkami wykonawczymi zgrupowanymi w formie 48 rdzeni, a także kontroler pamięci RAM LPDDR5X (9600 MT/s - 10 667 MT/s, z magistralą 256-bit).



Premiera w tym roku, o ile układ nie zostanie skasowany w ramach restrukturyzacji, o czym słyszymy już od jakiegoś czasu.





