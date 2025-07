Środa 16 lipca 2025 Profesjonalne CPU AMD Ryzen Threadripper PRO 9000WX i Radeon AI PRO R9700 w tym miesiącu

Autor: Adam | 17:51 Firma AMD właśnie poinformowała, że 23 lipca wprowadzi na rynek procesory AMD Ryzen Threadripper PRO 9000WX oraz karty graficzne AMD Radeon AI PRO R9700. Z tej okazji przygotowano blogi, które omawiają szczegóły tych konstrukcji oraz przedstawiają pomiary wydajności na tle poprzednich generacji oraz konkurencji w różnych aplikacjach i scenariuszach. Informacje podane zostały na oficjalnych stronach AMD, dla Ryzen-Threadripper-Pro oraz Radeon-AI-Pro-R9700. W dalszej części informacji podajemy modele, ceny oraz właściwości nowych CPU i grafiki od AMD. Najmoncniejszy AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX posiada 96 rdzeni oraz aż 192 wątki, w wyceniony został na 11699 USD.



Procesory AMD Ryzen Threadripper PRO Model procesora Liczba rdzeni / wątków Taktowanie w trybie Boost / bazowe Poj. pamięci podr. L3 Współczynnik TDP Cena SEP AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX 96 / 192 Do 5,4 / 2,5 GHz 384 MB 350W 11699 USD AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX 64 / 128 Do 5,4 / 3,2 GHz 256 MB 350W 7999 USD AMD Ryzen Threadripper PRO 9975WX 32 / 64 Do 5,4 / 4,0 GHz 128 MB 350W 4099 USD AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24 / 48 Do 5,4 / 4,2 GHz 128 MB 350W 2899 USD AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX 16 / 32 Do 5,4 / 4,5 GHz 64 MB 350W 1649 USD

Karta graficzna AMD Radeon AI PRO R9700 Model karty graficznej Liczba CU / jednostek AI Moc obliczeniowa FP16 Dense / INT4 Sparse VRAM Współczynnik TDP Przepustowość pamięci AMD Radeon AI PRO R9700 64 / 128 Do 191 TFLOPS / 1531 TOPS 32 GB GDDR6 300W 640 GB/s







