Środa 16 lipca 2025 Ryzen AI 5 330, nietypowy APU w konfiguracji 3+1 dla tanich laptopów z funkcjami AI

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 06:42 AMD zaprezentowało nowy procesor mobilny Ryzen AI 5 330 z serii Krackan Point 2 przeznaczonej dla budżetowych laptopów z funkcjami AI. Jednostka wyposażona została w cztery rdzenie CPU z czego jeden wysokowydajny bazuje na Zen 5, a trzy pozostałe są energooszczędne powstały w oparciu o Zen 5c. Każdy z rdzeni ma też 1MB pamięci L2, a ponadto wszystkie dzielą współdzielonych cache poziomu trzeciego o pojemności 8MB. Ponadto każdy z rdzeni pracuje z bazową częstotliwością 2GHz, która w przypadku rdzenia Zen 5 może być podbita do 4,5GHz, a Zen 5c mogą działać w trybie TURBO z prędkością 3,4GHz.



Jeśli chodzi o ilość dostępnych instrukcji, to jest ona taka sama dla wszystkich rdzeni. Każdy wspiera też technologię SMT, co oznacza, że może obsłużyć jednocześnie do 2 wątków.



Oprócz tego Ryzen AI 5 330 dysponuje zintegrowaną grafiką AMD Radeon 820M opartą na architekturze RDNA 3.5, oraz kontrolerem RAM LPDDR5X-8000 / DDR5-5600, a jego współczynnik TDP to 15–28 W (w zależności od konfiguracji).



Ze sprzedażowego punktu widzenia największym atutem nowego APU jest układ NPU, oferujący wydajność sięgającą 50 TOPS, co oznacza pełną kompatybilność z platformą Microsoft Copilot+ oraz obsługę nowoczesnych funkcji opartych o sztuczną inteligencję. Jest to taki sam poziom mocy obliczeniowej AI, jaki znajdziemy w droższych modelach tej serii, co czyni AI 5 330 atrakcyjną opcją dla użytkowników szukających tańszych laptopów z AI.



Pierwsze laptopy wyposażone w opisywany układ powinny pojawić się na rynku w nadchodzących miesiącach, a ich cena powinna oscylować pomiędzy 400 a 500 dolarów.





