Poniedziałek 21 lipca 2025 Nvidia przeportowała CUDA na RISC-V

Autor: Wedelek | 06:03 (1) Podczas tegorocznego RISC-V Summit Frans Sijstermans, wiceprezes ds. inżynierii sprzętu w Nvidii ogłosił, że firma przeniosła swoją bibliotekę oprogramowania CUDA na architekturę RISC-V. Trzeba przy tym zaznaczyć, że do tej pory zieloni przeportowali na wszystkie wiodące architektury CPU, w tym x86, Arm, PowerPC, a nawet Sun SPARC. Co więcej Nvidia już teraz wykorzystuje procesor NV-RISC-V w swoich GPU do obsługi logiki sterującej samym układem graficznym i najprawdopodobniej będzie w najbliższej przyszłości rozwijać układy bazujące na tej architekturze.



Świadczy o tym chociażby duży nacisk położony na wydajność DPU (Data Processing Unit), czyli wyspecjalizowanego, programowalnego procesora zaprojektowanego do obsługi zadań związanych z przesyłem, przetwarzaniem i zarządzaniem danymi w centrach danych. Docelowo Nvidia chce, by większość obliczeń było prowadzonych na jej GPU, a pozostałe układy mają zostać sprowadzone do roli pomocniczej.









Jaka jest wydajność procesórw RISC-V? (autor: Hrabia2025 | data: 21/07/25 | godz.: 14:22 )

Jak prezentuje się wydajność RISC-V na tle procesorów x86?

Jaki jest koszt platformy (płyta+ram+cpu) w stosunku do x86?

Da się kupić RISC-V w Polsce?



