Poniedziałek 21 lipca 2025 Threadripper PRO 9995WX błyszczy w Cinebenchu

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardz | 06:16 (1) Tuż przed oficjalną premierą Threadrippera PRO 9995WX do sieci trafiły nieoficjalne wyniki wydajności tego CPU w popularnym benchmarku, jakim jest Cinebench R23. Model o którym mowa pracował z zegarem 5,0 GHz ustawionym na wszystkich 96 rdzeniach. Przy takich ustawieniach uzyskał on rezultat niemal 186 tysięcy punktów w teście wielowątkowym. Zostało to co prawda osiągnięte kosztem gigantycznego poboru energii niemal - 947W, ale i tak wynik robi po prostu wrażenie. Najnowszy Threadripper bazuje na architekturze Zen 5 i został wykonany w litografii 4nm.



Wyposażono go w 96 rdzeni ze 192 wątkami taktowanymi zegarem 2,5 - do 5,4 GHz w trybie Boost, oraz w 384MB pamięci podręcznej L3. Do tego dochodzi obsługa do 2TB pamięci DDR5-6400 (8 kanałów) i wsparcie dla 128 linii PCIe 5.0. Procesor pasuje do podstawki sTR5, a jego TDP wynosi 350W. Oficjalna cena producenta (MSRP) ustalona została na 11699USD.









K O M E N T A R Z E

Jak to jest z tym TDP (autor: Hrabia2025 | data: 21/07/25 | godz.: 14:21 )

Zostało to co prawda osiągnięte kosztem gigantycznego poboru energii niemal - 947W

a niżej czytamy

a jego TDP wynosi 350W

To jak to w końcu jest?

Kto kłamie?

P.S. Z Chęcią bym kupił taki procesor o takiej wydajności ale gdyby był o połowę tańszy i cena w złotówkach a nie w dolarach :)



