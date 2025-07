Kto może skorzystać z ulgi IP BOX w 2025?

Dla kogo ulga IP Box w 2025? Na czym polega?

Z ulgi IP Box mogą skorzystać zarówno podatnicy PIT opodatkowani według skali lub podatkiem liniowym, jak i podatnicy CIT. Ulga ta jednak nie wpływa na opodatkowanie całości działalności w preferencyjny sposób, a jedynie pozwala na rozliczenie konkretnych dochodów według stawki 5%. Dochody te muszą pochodzić ze sprzedaży praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej. Mogą to być więc np. patenty lub autorskie prawa do programu komputerowego. Firmy z branży IT powinny w szczególności zainteresować się tym drugim przykładem. Samo osiąganie dochodów z tego tytułu nie jest jeszcze wystarczające do spełnienia warunków dla skorzystania z ulgi. Kolejnym podstawowym warunkiem jest prowadzenie przez przedsiębiorstwo działalności badawczo-rozwojowej.

Działalność Badawczo-Rozwojowa

Dla możliwości zastosowania ulgi IP Box bezwzględnie potrzebne jest spełnienie wcześniej innego warunku jakim jest prowadzenie działalności B+R. Warunek ten spełniony jest jednak nawet w przypadku gdy prowadzona jest tylko jedna z tych działalności. W praktyce więc przedsiębiorstwa z branży IT powinny przeanalizować czy w swojej działalności prowadzą prace rozwojowe. Prace rozwojowe zdefiniowane są w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” jako działalność obejmująca: „nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.”

Firmy z branży IT najczęściej będą prowadzić działalność B+R w zakresie prowadzonych usprawnień oraz wdrażania optymalizacji do wytworzonych i wspieranych w przyszłości programów komputerowych, bądź w zakresie tworzenia nowych programów. Do najważniejszych cech działalności rozwojowej należy jej innowacyjny charakter, natomiast ta innowacyjność może się przejawiać w skali konkretnego przedsiębiorstwa i nie musi mieć takiego charakteru na większą skalę. Branża IT rozważając zastosowanie w swojej firmie rozwiązań przewidzianych przez IP Box powinna również zainteresować się ulgą B+R, której możliwość zastosowania w praktyce pokrywa się ze spełnieniem pozytywnych przesłanek dla IP Box. Co najważniejsze przedsiębiorcy mają jednocześnie możliwość skorzystania z obu ulg jednocześnie.

Ulga IP Box - kwalifikowane prawa własności intelektualnej

Niestety złożony charakter ulgi ogranicza jej dostęp dla firm IT poprzez konieczność indywidualnego rozpatrzenia sytuacji każdego podatnika pod względem spełnienia wszystkich wymogów. Dlatego podstawą dla możliwości rozliczenia ulgi jest posiadanie pozytywnie rozpatrzonej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Jak już wiemy pierwszym etapem jest określenie czy przedsiębiorstwo prowadzi działalność B+R. Kolejnym wymogiem jest wytworzenie lub ulepszenie w ramach tej działalności kwalifikowanego prawa własności intelektualnej lub „kwalifikowane IP”, którym w przypadku firm IT może być autorskie prawo do programu komputerowego. Między innymi właśnie ze względu na brak ustawowej definicji tego pojęcia kluczowym dla tej ulgi jest zawnioskowanie o indywidualne rozpatrzenie sytuacji podatników.

Ulga IP Box - dochody z kwalifikowanego IP

Podatnicy mogą skorzystać z ulgi IP Box do rozliczenia konkretnych dochodów, a sama ulga nie zastępuje formy opodatkowania całości działalności. W praktyce oznacza to również to, że ulgę IP Box można zastosować do rozliczenia dochodów z nie jednego, a z wielu różnych kwalifikowanych IP. Tym samym przedsiębiorca IT może posiadać jednocześnie prawa do wielu różnych odrębnych programów komputerowych, a z każdego z nich osiągać inne dochody. Poniżej znajduje się lista kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanego IP jakie podlegają pod rozliczenie w uldze:

dochody z należności związanych z umowami licencyjnymi dotyczącymi kwalifikowanego IP;

dochody ze sprzedaży kwalifikowanego IP;

dochody zawarte w cenie produktu lub usługi związanej z kwalifikowanym IP;

dochody wynikające z odszkodowań za naruszenie prawa do kwalifikowanego IP.

Ulga IP Box - podsumowanie

Firmy z branży IT zainteresowane wprowadzeniem do swojej księgowości rozliczeń podatkowych w oparciu o IP Box mogą przeanalizować poniższe podsumowanie wymogów, tj.:

prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej.

wytworzenie lub ulepszenie kwalifikowanego IP w ramach działalności B+R;



osiągnięcie kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanego IP;

prowadzenie ewidencji dla celów ulgi zawierającej przychody i koszty związane z konkretnym dochodem;

posiadanie pozytywnej interpretacji indywidualnej potwierdzającej prawo do korzystania z ulgi.

Ulga IP Box a księgowość

Ulga IP Box a księgowość

Branża IT wymaga specjalistycznej księgowości, która uwzględnia unikalne potrzeby i wyzwania technologicznych przedsiębiorstw oraz posiada wiedzę o możliwych ulgach podatkowych dla branży IT.

