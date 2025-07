Poniedziałek 21 lipca 2025 AMD wprowadza natywne wsparcie dla Stable Diffusion

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 06:25 AMD razem ze Stability AI ogłosiły opracowanie pierwszego modelu Stable Diffusion 3.0 Medium w wersji BF16, przygotowanego specjalnie z myślą o wykorzystaniu przez NPU (Neural Processing Unit) opartych na architekturze AMD XDNA 2. Wprowadzenie tego modelu pozwala na znaczne zwiększenie jakości generowanych lokalnie obrazów przez NPU oraz obniżenie zapotrzebowania na pamięć operacyjną. Dzięki tej optymalizacji Stable Diffusion 3.0 Medium może teraz być uruchamiany na laptopach wyposażonych w 24 GB RAM, potrzebując jedynie około 9 GB pamięci do działania na „pełnych obrotach”.



Model będzie dostępny wraz z nową wersją pakietu Amuse 3.1, która ma zostać udostępniona jeszcze dziś. Pakiet ten będą mogły obsłużyć wszystkie komputery wyposażone w procesory AMD Ryzen AI 300 lub Ryzen AI MAX, oferujące NPU o wydajności przekraczającej 50 TOPS.









