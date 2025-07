Poniedziałek 21 lipca 2025 ODM Sixunited wprowadza Ryzeny AI MAX na rynek konsumencki

Autor: Wedelek | 06:28 Chiński producent ODM Sixunited wprowadził płytę główną STHT1 Thin Mini-ITX ze zintegrowanym procesorem AMD Strix Halo "Ryzen AI MAX". Dotychczas układy te były dostępne tylko dla producentów OEM i nie można ich było tak po prostu kupić. W sumie dostępnych jest kilka różnych modeli, z czego TOPowy 395+ oferuje 16 rdzeni Zen 5 z obsługą 32 wątków, układ graficzny Radeon 8060S na bazie RDNA 3.5 z 40 jednostkami CU oraz wbudowany NPU. Unikalna konstrukcja Sixunited ma TDP w zakresie od 45 do 120 watów.



System STHT1 jest wyposażony w maksymalnie 128 GB pamięci LPDDR5X-8000, posiada dwa złącza M.2 2280 PCIe 4.0 x4 na dyski NVMe oraz jedno M.2 2230 do modułów Wi-Fi. W zależności od wybranej wersji panel tylny może być wyposażony w porty HDMI 2.1, DisplayPort, VGA, COM, porty USB 3.2 Gen 2 typu A, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, Ethernet Gigabit oraz gniazda audio. Zasilanie płyty zapewnia moduł z 16 fazami dla SoC oraz 4+1 faz dla innych komponentów. Do dyspozycji są też dwa złącza na wentylatory, standardowe 4-pinowe złącze ATX oraz wtyczka DC 19 V, a wszystko to mieści się na laminacie PCB o wymiarach 170×170 mm.









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.