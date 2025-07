Poniedziałek 21 lipca 2025 Samsung skupia się na litografii 2nm

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:30 Samsung zdecydował się porzucić wyścig na niższe procesy z TSMC i drastycznie opóźnić opracowanie litografii 1.4nm. Zamiast tego firma chce się skupić na rozwoju technologii 2nm Gate-All-Around (GAA). Celem jest jak najszybsze uzyskanie poziomu 70% sprawnych układów scalonych. Jest to ambitne założenie, bo do tej pory Samsung nie dobił nawet do 40%, podczas gdy TSMC może się pochwalić uzyskiem na poziomie 60%. Ni mniej, jeśli firmie się uda, to istnieje spora szansa na odbicie części klientów i wyrwania dla siebie sporego kawałka z tego tortu.



Zakładając, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, to masowa produkcja układów 2nm przeznaczonych do smartfonów ma ruszyć już w drugiej połowie 2025 roku, a w kolejnych latach Samsung chce też wytwarzać w tej litografii również procesory dla AI i dla branży motoryzacyjnej. Nowe generacje chipów przynoszą wzrost wydajności o 12% oraz zmniejszenie zużycia energii o 25%, w porównaniu z układami 3nm.





