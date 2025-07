Środa 23 lipca 2025 Kiepska sprzedaż kart z serii ARC Pro w Niemczech

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardz | 06:17 Mimo dość dobrze przyjętej premiery kart z rodziny Arc Pro B50 i B60 układy Intela przygotowane z myślą o profesjonalnych zastosowaniach, takich jak AI i wizualizacja nie sprzedają się zbyt dobrze. A przynajmniej w Niemczech, gdzie dystrybutorzy donoszą o znikomym zainteresowaniu oraz problemach z dostępnością w obrocie hurtowym. Niektórzy ze sprzedawców twierdzą, że braki na magazynach to tylko połowa problemu, bo popyt praktycznie nie istnieje, a większość albo nie posiada jeszcze tych modeli w ofercie albo się one nie sprzedają. Mówiąc wprost praktycznie nikt o nowe karty Intela nie pyta.



Intel Arc Pro B50 i B60 bazują na mikroarchitekturze Xe2 „Battlemage” i są produkowane w litografii TSMC 5N. Słabszy model wyceniony na 299 dolarów dostał 16 rdzeni Xe, 16 jednostek Ray Tracing, 128 jednostek XMX AI Engine i pracuje z zegarem1700–2600 MHz, co przekłada się na wydajność rzędu 10,65 TFLOPS w obliczeniach FP32 i 170 TOPS w INT8. Karta dysponuje też 16 GB pamięci GDDR6 na 128-bitowej magistrali o przepustowości 224 GB/s.



Arc Pro B60 otrzymał z kolei GPU z 20 rdzeniami Xe, 20 jednostkami RT i 160 XMX AI, który pracuje z częstotliwością 2400MHz oferując wydajność 12,28 TFLOPS w FP32 oraz 197 TOPS w INT8. Oprócz tego karta dostała 24 GB pamięci GDDR6 na 192-bitowej magistrali o przepustowości 456 GB/s.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.