Środa 23 lipca 2025 Błąd w pluginie MetaMask powoduje szybsze zużycie dysków SSD

Autor: Wedelek | źródło: Toms Hardware | 06:31 Użytkownicy popularnego portfela kryptowalutowego MetaMask jakiś czas temu zaczęli zgłaszać problemy z rozszerzeniem dla przeglądarki Chrome, Edge i Opera, które zaczęło generować nadmierny ruch. Firma Consensys, właściciel MetaMaska zweryfikowała te doniesienia i przyznała, że faktycznie coś jest na rzeczy, a samo oprogramowanie funkcjonuje w sposób nie do końca pożądany co najmniej od maja 2025. Błąd dotyczy mechanizmu synchronizacji danych, który działa nieustannie, nawet wtedy, gdy użytkownik wyloguje się ze swojego portfela.



Jednostkowo nie mówimy tu o jakichś ogromnych wartościach, ale przy większych portfelach skumulowany efekt takiego zachowania może być dewastujący dla dysków SSD. Przykładowo jeden z użytkowników GitHuba zauważył, że jego SSD pracuje nieustannie z prędkością 5MB/s. Niby niewiele, ale zakładając, że komputer działałby cały dzień daje nam to 420GB zapisanych/odczytanych danych w 24h i 38TB w kwartale.



Oczywiście PC działający 24/7 to raczej rzadkość, ale i tak zakładając, że jest włączony przez 8h dziennie, to daje około 40TB rocznie, a to już całkiem sporo. Poza tym przy większych portfelach wartość ta będzie jeszcze wyższa. A że SSD mają żywotność liczoną w cyklach zapisu/odczytu danych, to jak by nie patrzeć mamy do czynienia z sytuacją, gdy oprogramowanie skraca żywotność sprzętu.



O ile? Otóż dla dysku 2 TB TBW wynosi zazwyczaj minimum 1200 TB, co oznacza, że dysk pozwala na zapisanie minimum 1200 terabajtów danych nim dysk ulegnie uszkodzeniu. Przy normalnym użytkowaniu daje nam to około 10lat eksploatacji.



Przedstawiciel Consensys zapewnił, że firma już pracuje nad optymalizacją sposobu zapisywania danych, ale póki nie pojawi się jakaś aktualizacja, to mimo wszystko warto rozważyć rezygnację z pluginu. A przynajmniej na razie.





