Masowa produkcja pamięci DDR5 od chińskiego CXMT ruszy później niż planowano

Autor: Wedelek | źródło: Toms Hardware | 06:44 Wspierana przez Chiński rząd firma ChangXin Memory Technologies (CXMT) ogłosiła opóźnienie we wdrożeniu masowej produkcji układów pamięci DDR5. Pierwotnie miała ona ruszyć już w pierwszej połowie 2025 roku, jednak ze względu na problemy z jakością oraz wydajnością produkcji start został przesunięty na koniec bieżącego roku. Wczesne próbki DDR5 CXMT charakteryzowały się m.in. niestabilnością działania w wysokich temperaturach oraz trudnościami z osiągnięciem konkurencyjnych wskaźników wydajności względem czołowych producentów, takich jak Samsung czy SK Hynix.



Dodatkowo, wykorzystanie starszych procesów technologicznych sprawiło, że chińskie kości pamięci są większe i droższe w produkcji niż konstrukcje konkurencji – CXMT używa litografii G4 (16nm). Problemem jest też kiepski uzysk oscylujący wokół 50%, co w branży DRAM jest po prostu zbyt niską wartością.





Mimo to nie da się ukryć, że Chińczycy poczynili znaczące postępy. Najnowsze testy wskazują, że jakość DDR5 od CXMT jest już bliska poziomu oferowanego przez takie firmy jak tajwańska Nanya. Analitycy szacują, że dzięki rządowemu wsparciu i szybkiemu zwiększaniu mocy produkcyjnych, chińska firma do końca 2025 roku może odpowiadać nawet za 15% globalnej produkcji pamięci DRAM. Taki wzrost podaży może doprowadzić do przetasowań na rynku i potencjalnej wojny cenowej, której skutki odczuje cały segment półprzewodników.





