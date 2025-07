Środa 23 lipca 2025 Lisa Su zdradziła, że produkcja chipów w USA jest o 5-20% droższa niż na Tajwanie

Autor: Wedelek | źródło: Bloomberg | 06:47 Podczas wydarzenia w Waszyngtonie poświęconego chipom AI szefowa AMD, Lisa Su, zdradziła, że koszt produkcji chipów w zakładzie TSMC w Arizonie jest o około 5% do 20% wyższy w porównaniu do analogicznych układów tworzonych na Tajwanie. Podkreśliła jednak, że mimo wyższych kosztów decyzja o dywersyfikacji geograficznej produkcji jest z jej punktu widzenia właściwa i ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa oraz odporności globalnego łańcucha dostaw.



Dowiedzieliśmy się też, że zakład w Arizonie osiąga już porównywalne wskaźniki uzysku sprawnych wafli do fabryk TSMC zlokalizowanych na Tajwanie. Pierwsze dostawy amerykańskich chipów trafią do AMD już pod koniec 2025 roku.





