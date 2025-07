Środa 23 lipca 2025 HT wraca do procesorów Intela

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 06:49 Ustami swojego CEO Intel oficjalnie potwierdził, że technologia simultaneous multi-threading (SMT), znana szerzej jako Hyper-Threading, powróci do procesorów Intela. Zarówno tych serwerowych jak i konstrukcji konsumenckich. W swojej wypowiedzi Lip-Bu Tan wprost przyznał, że rezygnacja z HT to błędna decyzja, która zmniejsza konkurencyjność. Jej powrót ma pomóc szczególnie w segmencie centrów danych oraz rozwiązań dla AI, a jednym z pierwszych chipów do których zawita SMT będzie Granite Rapids.



Jeśli chodzi o modele konsumenckie, to SMT na pewno nie pojawi się w nadchodzących Intel "Nova Lake-S” – w procesorach tych jeden rdzeń będzie w stanie na raz obsłużyć tylko 1 wątek.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.