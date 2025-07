Środa 23 lipca 2025 Wyciekła nieoficjalna specyfikacja techniczna modeli Nova Lake-S

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 06:52 Intel robi wszystko by powrócić na fotel lidera i po bardzo nieudanej 14 generacji układów Core planuje istną rewolucję. Nowa generacja o kodowej nazwie Nova Lake-S zostanie podzielona w sumie na aż cztery serie: Core Ultra 3, Ultra 5, Ultra 7 i Ultra 9. Co więcej TOPowy model dostanie aż 52 rdzenie, w tym 16 nastawionych na wydajność (P-cores), 32 skupiających się na efektywności energetycznej (E-cores) i 4 niskonapięciowych (LPE). Taka konfiguracja oznacza ponad dwukrotny wzrost liczby rdzeni względem obecnych flagowców tej marki, ale też wyższy pobór mocy do 150W dla najwyższych modeli.



Modele z różnych segmentów otrzymają mocno zróżnicowane konfiguracje – budżetowe Ultra 3 dostaną od 12 do 16 rdzeni (4P + 4E/8E + 4LPE, 65W), w Ultra 5 znajdziemy 18, 24 lub 28 rdzeni (125W), a Ultra 7 zasilą modele z 42 rdzeniami (14P + 24E + 4LPE, 150W).



Wiadomo, że cztery dodatkowe rdzenie LPE zostaną ulokowane w oddzielnym chiplecie na wzór rozwiązania znanego z Meteor Lake. Pojawi się też kontroler pamięci DDR5-8000, nowy socket LGA 1954 oraz zintegrowany IGP na bazie Xe3 „Celestial” i Xe4 „Druid”. Z poprzednich przecieków wynika, że Intel zintegruje obie mikroarchitektury w ramach jednego CPU aby wycisnąć z nich jak najwięcej.



