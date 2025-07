Poniedziałek 28 lipca 2025 Intel wydzieli dział rozwiązań komunikacyjnych do osobnej spółki

Autor: Wedelek | źródło: CRN | 06:03 Wygląda na to, że aktualny CEO Intela idzie drogą obraną niegdyś przez AMD i odcina od firmy mniej rentowne działy. Częścią tego planu jest wydzielenie działu Network and Edge Group (NEX) jako niezależnej spółki, skupionej wyłącznie na dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań w zakresie infrastruktury sieciowej i komunikacyjnej. W specjalnym memorandum do klientów kierujący NEX od początku 2023 r. Sachin Katti, zapowiedział, że ruszyły już prace nad pozyskaniem zewnętrznych inwestorów strategicznych dla nowego podmiotu.



Jednocześnie potwierdzono, że Intel zamierza zachować status głównego inwestora z prawem do udziału w zyskach i dużym wpływem na kierunek rozwoju NEX. Katti podkreślił, że klienci nie odczują negatywnych zmian w obsłudze, a transformacja ma przebiegać płynnie dla partnerów i użytkowników biznesowych.



Wydzielenie NEX wpisuje się w szerszy plan restrukturyzacji, w ramach którego gigant stosunkowo niedawno sprzedał kontrolny pakiet akcji Mobileye oraz dział Altera – w tym przypadku większościowym udziałowcem został fundusz Silver Lake, a Intel zachował 49% udziałów.



To co? Teraz czas na dział Intel Foundry?





