Poniedziałek 28 lipca 2025 FABy TSMC w Arizonie zaspokoją tylko 7% zapotrzebowania na chipy

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:16 Sekretarz Skarbu USA, Scott Bessent, zdradził niedawno opinii publicznej, że zakłady produkcji półprzewodników firmy TSMC w Arizonie będzie w stanie zaspokoić jedynie ok. 7% zapotrzebowania firm ze Stanów Zjednoczonych na chipy. Co gorsza według Bessenta, mimo gigantycznej inwestycji wartej 40 mld dolarów, projekt napotyka na liczne przeszkody administracyjne oraz lokalne regulacje budowlane, które znacząco opóźniają uruchomienie produkcji. Łącząc kropki nietrudno się domyślić, że stanowi to spory problem w negocjacjach nad budową kolejnych FABów. A te będą potrzebne, jeśli USA będą chciały zwiększyć swoje bezpieczeństwo technologiczne.



Na razie plany są takie, że 30% najnowocześniejszych układów TSMC produkowanych w litografii 2nm ma pochodzić z amerykańskich zakładów, a pozostała produkcja ma być realizowana na Tajwanie. Szkopuł w tym, że układy scalone wytwarzane w najnowszej litografii to tylko fragment rynku i jeszcze dużo piasku musi się przesypać nim choćby połowa potrzebnych chipów będzie wytwarzana na amerykańskiej ziemi.





