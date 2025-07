Poniedziałek 28 lipca 2025 Intel Foundry ma problemy ze znalezieniem klientów

Autor: Wedelek | źródło: Intel / Tech Power Up | 06:20 Intel w swoim najnowszym raporcie 10-Q złożonym w amerykańskiej SEC potwierdził plotki mówiące o słabym zainteresowaniu ofertą działu Foundry przez zewnętrzne podmioty. Z opublikowanego dokumentu czytamy, że firmie nie udało się przyciągnąć znaczących klientów i nadal jedynym dużym odbiorcą produkowanych chipów jest sama Chipzilla. Problemem jest zbyt słaby uzysk, który winduje koszty i zniechęca potencjalnych odbiorców.



Wracając do samego raportu, Intel Foundry Services ujawniło, że w bieżącym roku przychody od zewnętrznych klientów wyniosły zaledwie 50 mln dolarów. Przypuszczalnie pochodzą one od niskonakładowych projektantów układów, głównie z sektora obronnego, którzy są zobowiązani do produkcji chipów na terenie USA.



Co gorsza aktualny stan rzeczy nie jest chwilową zadyszką, bo w dziale Foundry źle się dzieje już od 2010r, czyli od momentu w którym zaczęło się pasmo problemów z przejściem z litografii 14 nm na 10 nm. Nie dość, że zajęło ono o wiele więcej czasu niż zakładano, to na dodatek finalnie uzysk był niższy niż zakładano. W rezultacie wyścig zbrojeń wygrało TSMC ze swoim procesem 7 nm, a Intel pogrążył się w jeszcze większych kłopotach.



Aktualnie jest tak źle, najnowszy "Arrow Lake" powstaje niemal w całości w fabrykach TSMC: CPU jest wytwarzany w 3nm, IGP w 5 nm, a reszta w 6 nm. Jedynie blok Base (aktywny interposer) produkowany jest w fabrykach Intela w litografii 22 nm. Przy tym nie zapowiada się by Intel szybko poprawił proces 18A, o opracowaniu 14A (2nm) nie wspominając.









