Układ Nvidia N1X przetestowany w GeekBenchu

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:24 Do sieci trafił wyników testu Geekbench układu N1X od Nvidii, czyli najnowszego układu tej firmy dla rynku konsumenckiego. Opisywany chip ma trafić do laptopów oferując 20-rdzeniowy procesor CPU (dwa klastry Grace po 10 rdzeni) zaprojektowany przez Mediateka oraz zintegrowane GPU od Nvidii. Niedawno dowiedzieliśmy się, że układ graficzny na bazie architektury Blackwell ma być wyposażony w aż 6144 rdzenie CUDA, co plasuje go pomiędzy mobilnymi RTX 5070 (4608 CUDA) i RTX5080 (7680–8192 rdzenie).



A jak to się przekłada na wydajność? Otóż testowany model wyposażony we współdzieloną pamięci LPDDR5X zamiast dedykowanej VRAM uzyskał wynik 46361pkt i wyprzedził zarówno Apple M3 Max jak i Radeona 890M. Zapowiada się więc bardzo ciekawy procesor. Pytanie, ile będzie kosztować.









