Poniedziałek 28 lipca 2025 Nvidia planuje odświeżenie serii RTX 50x0 wprowadzając modele SUPER

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 06:42 Pod koniec roku Nvidia odświeży serię GeForce RTX wprowadzając odświeżone wersje RTX 5070 SUPER, RTX 5070 Ti SUPER oraz RTX 5080 SUPER. Najważniejszą zmianą w nowej linii będzie 50% wzrost pojemności zamontowanych kości VRAM – RTX 5070 SUPER ma otrzymać w sumie 18GB pamięci GDDR7 24 Gbit z interfejsem 192-bit, natomiast wersje 5070 Ti SUPER i 5080 SUPER dostaną po 24GB VRAMu z szyną 256-bit.



Oprócz większej pamięci, można spodziewać się także wyższych zegarów boost i zwiększonego TGP – w przypadku RTX 5080 SUPER współczynnik ten ma wzrosnąć z 360W do 415W. Przecieki sugerują też, że karty z serii SUPER otrzymają w pełni odblokowane rdzenie graficzne. To oznacza, że w modelu RTX 5070 SUPER będzie więcej aktywnych rdzeni SM niż w RTX 5070 - ma być ich w sumie 50, co przełoży się na 6400 rdzeni CUDA, 200 rdzeni Tensor i 50 rdzeni RT. Jeśli chodzi o RTX 5080 SUPER modułów SM będzie tyle samo co w RTX 5080, czyli 84 (10 752 rdzenie CUDA). Cen nie znamy.









