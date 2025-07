Poniedziałek 28 lipca 2025 TSMC wybuduje w USA zakłady do łączenia układów na płytkach PCB

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:50 TSMC zapowiedział otwarcie kolejnych placówek zlokalizowanych w USA. Tym razem nie będą to FABy produkujące mikroprocesory, a jednostki odpowiedzialne z R&D oraz za umieszczanie gotowych jąder krzemowych na płytkach PCB (tzw. packaging). Pierwsze placówki wykorzystujące technologie SoIC (System-on-Integrated-Chips) mają być gotowe do końca 2028 roku, a w 2030 roku zostaną zamontowane maszyny obsługujące technologię CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate). Nowa inwestycja pozwoli na przeniesienie całego łańcucha dostaw do USA i rezygnację z kosztownego transportu komponentów z USA do Tajwanu.



Opisywane zakłady zostaną prawdopodobnie zlokalizowane przy trzeciej fabryce TSMC w Arizonie (F21 Phase 3), gdzie wdrażane będą procesy N2 (2nm) oraz A16. Szacuje się, że łączna wartość inwestycji TSMC w Arizonie przekroczy 100 miliardów dolarów.





