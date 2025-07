Środa 30 lipca 2025 20 sierpnia ruszy przedsprzedaż Xbox Ally i Ally X

Autor: Wedelek | 06:02 Dealabs oraz użytkownik platformy X o nicku @billbil_kun twierdzą, że gamingowy handheld wyprodukowany przez Asusa i sygnowany logo Xbox będzie można zamówić w przedsprzedaży już 20 sierpnia. Informacja ta pokrywa się z doniesieniami Xbox Wire, który to serwis twierdzi, że prezentacja nowej „konsoli” będzie mieć miejsce podczas targów Gamescom 2025, a konkretnie 20 sierpnia o godzinie 15:00 (CEST). Wiadomo też, że urządzenie pojawi się w dwóch wariantach, które będą mieć dokładnie tę samą funkcjonalność, ale inną wydajność.



Mocniejszy model Xbox Ally X ma napędzać ośmiordzeniowy procesor AMD Ryzen AI Z2 Extreme, połączony z 24 GB pamięci LPDDR5x-8000 RAM oraz 1 TB dyskiem SSD. Urządzenie to otrzyma też baterię o pojemności 80Wh oraz port zgodny ze standardem USB4. Ponoć w Europie Ally X będzie wyceniony na około 899 euro (3800-4000zł).



Wyraźnie tańszy, bo wyceniony na 599 euro (2500 – 2800zł) Xbox Ally (bez X) wyposażony zostanie w czterordzeniowy procesor AMD Ryzen Z2 A, 16 GB pamięci LPDDR5x-6400MHz, 512 GB nośnik SSD oraz baterię o pojemności 60Wh.



Dla kontekstu ceny Steam Decka z ekranem OLED zaczynają się od około 3000zł, a goły Nintendo Switch 2 to wydatek 2200zł.









