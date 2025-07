Środa 30 lipca 2025 W rok produkcja wafli krzemowych wzrosła o 10%

Autor: Wedelek | źródło: SEMI, Tech Power Up | 06:16 SEMI Silicon Manufacturers Group (SMG) opublikowała niedawno nowy raport dotyczący branży półprzewodnikowej. Z aktualizowanego co kwartał dokumentu dowiadujemy się, że w ujęciu rocznym globalne dostawy wafli krzemowych wzrosły o 9,6%, a w drugim kwartale bieżącego roku do odbiorców trafiły układy scalone o łącznej powierzchni 3 327 milionów cali kwadratowych (prawie 8,5mld centymetrów kwadratowych). Dla porównania rok wcześniej było to z 3 035 cali kwadratowych. Wyraźny wzrost odnotowano też w ujęciu kwartalnym. W tym przypadku dostawy wzrosły o 14,9% względem pierwszego kwartału 2025 roku.



Przewodniczący SEMI SMG, Lee Chungwei (李崇偉) stwierdził, że tak duży wzrost jest związany z rosnącym popytem na procesory dla AI oraz szybkie pamięci dla centrów baz danych.



Samo SMG jest podkomitetem organizacji SEMI Electronic Materials Group (EMG) zrzeszających firmy zajmujące się produkcją krzemu polikrystalicznego, monokrystalicznego oraz wafli krzemowych (ciętych, polerowanych, epitaksjalnych). SMG zajmuje się badaniami rynku i sporządzaniem statystyk, które następnie są wykorzystywane do identyfikacji i rozwiązywania problemów pojawiających się w przemyśle półprzewodnikowym.









