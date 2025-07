Środa 30 lipca 2025 AMD szykuje nowe Ryzeny PRO

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:33 Do sieci trafiły dane techniczne nadchodzących procesorów AMD Ryzen Pro 9000, opartych na architekturze Zen 5 i skierowanych do segmentu biznesowego. Nowa linia ma obejmować trzy modele z TDP 65W: Ryzen 9 Pro 9945 z 12 rdzeniami i 24 wątkami, Ryzen 7 Pro 9745 z 8 rdzeniami i 16 wątkami oraz Ryzen 5 Pro 9645 z 6 rdzeniami i 12 wątkami. Nowe procesory mają wykorzystywać tę samą podstawkę AM5, co wersje dla klientów detalicznych, ale będą mieć więcej funkcji związanych z bezpieczeństwem oraz zarządzaniem zasobami, co z pewnością docenią działy IT.



Przecieki co prawda o tym nie wspominają, ale nowe CPU dostaną też najpewniej zintegrowane układy graficzne Radeon oparte o RDNA 2. Cen też nie znamy, ale na pewno będą one wyższe od „cywilnych” Ryzenów.









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.