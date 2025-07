Środa 30 lipca 2025 AMD wprowadzi na rynek dedykowany NPU

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:40 Ptaszki ćwierkają, że AMD rozważa wprowadzenie na rynek nowego produktu: dedykowanego układu NPU (Neural Processing Unit) w formie odrębnej karty rozszerzeń, która miałby stanowić akcelerator dla obliczeń związanych z AI. Idea stojąca za tym pomysłem jest podobna jak w przypadku GPU, które odciąża procesor CPU w zadaniach związanych z generowaniem grafiki 3D. W tej chwili konsumenci mogą do trenowania AI używać albo układu wbudowanego w procesor lub dedykowanej karty graficznej.



Podobno projekt jest na razie we wstępnej fazie i w związku z tym nie ma jeszcze zatwierdzonego harmonogramu wdrożenia opisywanego produktu.





