Środa 30 lipca 2025 Xbox generuje ogromny przychód mimo spadku sprzedaży konsol

Autor: Wedelek | źródło: Microsoft | 06:48 Pomimo ostatnich cięć dział Xboxa trzyma się mocno, generując coraz lepsze wyniki finansowe. Z opublikowanych wyników finansowych Microsoftu wynika, że w ubiegłym kwartale przychody z tytułu sprzedaży usług i treści wzrosły aż o 13%. Wpływ na to miały przede wszystkim rosnące portfolio gier first-party oraz coraz większa popularność subskrypcji Xbox Game Pass - usługa abonamentowa Microsoftu w ciągu roku wygenerowała niemal 5 miliardów dolarów przychodu. W tym samym czasie przychody ze sprzedaży sprzętu, w tym konsol z Xbox Series spadły o 22% w ujęciu rocznym, na co wpływ miała między innymi podwyżka cen tych ostatnich, ale też trudniejsze otoczenie konkurencyjne.



W sumie całkowite przychody z działu Gaming Microsoftu wzrosły o 10% rok do roku i sięgnęły 5,5 mld dolarów, co przekroczyło oczekiwania zarówno analityków oraz samego producenta.



Dowiedzieliśmy się też, że w ciągu roku gracze streamujący gry przez usługę chmurową Microsoftu rozegrali w ten sposób ponad 500 milionów godzin i że aktualnie dywizja Xboxa pracuje nad 40 różnymi grami. To całkiem sporo zważywszy, że ostatnio gigant wyrzucił część projektów do kosza, w tym między innymi Perfect Dark wraz z całym Initiative.





