Intel wprowadza trzy nowe procesory z rodziny Arrow Lake

Autor: Wedelek | źródło: Intel | 06:51 Intel po cichu rozszerzył swoją linię procesorów Arrow Lake, dodając do serii Ultra 5 o trzy nowe, budżetowe jednostki: Core Ultra 5 235A, 235TA oraz mobilny 235UA. Wszystkie mają zaplanowane premierę na trzeci kwartał 2025 roku. Co ciekawe, wymienione układy mają w zasadzie taką samą specyfikację jak dotychczas dostępne Core Ultra 5 235, 235T i 235U – taka sama jest liczba rdzeni, ilość pamięci podręcznej oraz częstotliwość zegara, a największa zmiana to cena. Przykładowo za model 235A kosztuje 269 dolarów wobec 247–257 dolarów za 235 (bez dopisku A).



Dodanie tych wariantów do portfolio Intel tłumaczy rosnącą konkurencją oraz potrzebą poszerzenia oferty Arrow Lake, a w tle coraz głośniej mówi się o przygotowaniach do debiutu mobilnych procesorów Panther Lake. Te zadebiutują z rozszerzoną liczbą jednostek graficznych Xe, stawiając na wydajność w grach i nowych segmentach sprzętu.









