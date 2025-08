Poniedziałek 4 sierpnia 2025 Handheldowe starcie na szczycie – Intel vs AMD w MSI Claw

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 06:05 (1) Do sieci trafiły testy dwóch wersji konsoli przenośnej MSI Claw A8 przeprowadzone przez Golden Pig Upgrade. Pierwsza bazuje na układzie AMD Ryzen Z2 Extreme, a druga o nazwie Claw 8 AI+, jest oparta na procesorze Intel z serii „Lunar Lake”. W najnowszych benchmarkach gier, przy jednakowych limitach energetycznych dla obu układów, wersja Claw A8 z układem AMD w rozdzielczości 1080p uzyskuje lekką przewagę zarówno w średnich FPS, jak i „1% low”. Przetestowano również jak konsola radzi sobie przy ograniczonym TDP do 17W.



MSI Claw A8 z Ryzenem Z2 Extreme uzyskała przewagę w większości gier, przy czym zazwyczaj wynosi ona poniżej 5%. Największy przyrost jest w Monster Hunter Wilds, gdzie odnotowano nawet 27% wzrost liczby klatek na sekundę. Szczegóły znajdziecie na poniższych zrzutach - pierwszy wykres przedstawia wyniki przy limicie 30W, a drugi 17W.



Model Z2 Extreme jest wytwarzana w litografii TSMC 4nm i wyposażona w osiem rdzeni i szesnaście wątków (3 rdzenie Zen 5 + 5 rdzeni Zen 5c, zegar Boost do 5,0 GHz), zintegrowany układ graficzny klasy Radeon 890M z 16 jednostkami RDNA 3.5 oraz XDNA 2 o wydajności do 50 TOPS. Z kolei do wersji z Intelem trafił model Core Ultra 7 258V z 8 rdzeniami Lunar Lake taktowanymi do 4,8 GHz, dodatkowym NPU oraz 8-rdzeniowym IGP Arc 140V na bazie architektury Xe2.





