Xbox Series S/X sprzedały się w liczbie niespełna 30 milionów sztuk

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:15 Ptaszki ćwierkają, że łączna sprzedaż konsol Xbox Series S oraz Series X nie przekroczyła do tej pory progu 30 milionów egzemplarzy. Informacje te pochodzą od znanego informatora KeplerL2, który powołuje się na dane sprzedażowe dostarczone przez AMD oraz zestawia je z oficjalnymi wynikami PlayStation 5. To by oznaczało, że sprzedaż Xboxów jest jeszcze gorsza niż prognozowano. Do tej pory mówiło się, że proporcje sprzedaży są zbliżone do 2:1 dla PS5, gdzie konsola Sony dobija właśnie do około 80 milionów sprzedanych sztuk.



Pomimo dość rozczarowujących wyników sprzedaży w porównaniu do konkurencyjnego PS5, linia Xbox Series S|X uzyskała jednak rentowność. Zawdzięcza to m.in. przeprowadzonej zmianie procesu technologicznego (tzw. die shrink) oraz podwyżce cen, co przełożyło się na poprawę marży.



To zdaje się nie martwić giganta z Redmond, który od dawna stawia bardziej na usługi i wydawanie gier niż na produkcję własnych konsol, zdając się pod tym względem podążać drogą Segi.

