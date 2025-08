Poniedziałek 4 sierpnia 2025 TSMC ma gotowe 4 nowe hale do produkcji w litografii 2nm

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 06:20 Taiwański gigant półprzewodnikowy TSMC planuje uruchomienie czterech fabryk korzystających z technologii 2 nm do końca 2026 roku. Łączna zdolność produkcyjna tych zakładów ma przekroczyć 60 000 wafli miesięcznie. Jednym z FABów, który ma wytwarzać chipy w tej technologii będzie FAB 22 położony w parku przemysłowym Nanzi w Kaohsiung, w którym rozpoczęto już instalację nowoczesnych skanerów litograficznych.



Na początku będzie gotowa hala P1 zdolna wytwarzać 10’000 wafli miesięcznie, a do końca roku dołączy do niej kolejny zestaw w hali P2, który ma pozwolić na wytwarzanie kolejnych 20’000 wafli miesięcznie.

TSMC wznosi również obok halę P3, który ma obsługiwać węzeł A16, oraz rozpoczął już procedurę uzyskiwania pozwoleń dla kolejnych zakładów o numerkach P4 i P5.



Około 200 km na północ od tego miejsca, a konkretnie, w dzielnicy Baoshan w Hsinchu, TSMC uruchamia kolejny Fab o numerze 20. Składa się on z dwóch gotowych hal P1 i P2, a P3 i P4 są w fazie wznoszenia. Na ten moment w P1 wdrażana jest masowa produkcja, a P2 czeka na testy (jest już w pełni wyposażona).



W sumie nowe linie produkcyjne mogą zwiększyć zdolności TSMC w zakresie litografii 2nm o kolejne 30 000–35 000 wafli w tym roku, natomiast hale P3 i P4 są już wznoszone z myślą o jeszcze niższej technologii A14. Ta nowa litografia zapewni +25% wyższą efektywność energetyczną i +15% większe upakowanie tranzystorów względem 3nm, ale produkowane w niej procesory będą 2x droższe - koszt jednego 300mm wafla wyniesie $30 000.

