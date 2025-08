Poniedziałek 4 sierpnia 2025 AMD wprowadza do oferty Radeona RX 9060

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 06:31 AMD oficjalnie wprowadziło do oferty kolejnego Radeona na bazie mikroarchitektury RDNA4 przeznaczonego dla średniej półki cenowej. Model RX 9060 (bez dopisku XT otrzymał przycięty GPU Navi 44 XL składający się z 28 jednostek obliczeniowych, co przekłada się na 1792 aktywne procesory strumieniowe, 64 jednostki ROP, 112 jednostek teksturujących oraz 28 jednostek RA (Ray Accelerators) i 56 AI. Dla porównania RX 9060 XT dysponuje 32 jednostkami CU (2048 SP).



Jeśli chodzi o pamięć, Radeon RX 9060 oferuje 8 GB pamięci GDDR6 18 Gbps połączonych z GPU za pomocą 128-bitowej szyny danych o przepustowości 288 GB/s. Według samego AMD karta ta jest przeznaczona do rozgrywki w nowe tytuły w jakości 1080p, osiągając w czystej rasteryzacji 108 FPS w Assassin's Creed Mirage, 98 FPS w Call of Duty: Black Ops 6, 153 FPS w DOOM Eternal (RT), 67 FPS w Dragon Age: The Veilguard, 188 FPS w F1 24, 106 FPS w Horizon Zero Dawn Remastered, 120 FPS w God of War: Ragnarok oraz 100 FPS w Resident Evil 4 (RT).



Więcej informacji znajdziecie na stronie AMD.





