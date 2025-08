Poniedziałek 4 sierpnia 2025 AMD szykuje dwa nowe procesory z 3D V-cache?

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:41 Autor wielu potwierdzonych przecieków, kryjący się pod nickiem chi11eddog twierdzi, że AMD szykuje nam dwa nowe procesory z rodziny Granite Ridge. Oba mają być przeznaczone dla entuzjastów i dysponować pamięcią 3D V-Cache. Pierwszym z nich ma być 8-rdzeniowy i 16-wątkowy model o TDP 120W, wyposażony w 96 MB pamięci podręcznej L3. Najprawdopodobniej będzie to jakiś wariant modelu Ryzen 7 9800X3D, przy czym nie wiadomo czym dokładnie miałby się od niego różnić. Dużo ciekawiej robi się przy kolejnym z rzekomo planowanych CPU, którym ma być Ryzen 9 9950X3D „na sterydach”.



Jeśli wierzyć pogłoskom nowy CPU miałby dostać 16-rdzeni Zen 5 z obsługą do 32-wątków, wyższy limit energetyczny skorelowany z TDP na poziomie 200 W i aż 192 MB pamięci L3. Dla porównania w Ryzenie 9 9950X3D pamięci ostatniego poziomu mamy „zaledwie” 128 MB.



Według tych samych informacji, układ będzie dwuchipletowy, a każdy z CCD dostanie 32 MB wbudowanej pamięci cache i 64 MB 3D V-Cache umieszczonej bezpośrednio nad rdzeniem (lub pod nim, w osobnej warstwie). Jeśli plotki się potwierdzą, to będzie to pierwsza desktopowa konstrukcja AMD z technologią 3D V-Cache w której dodatkową warstwę umieszczono nad oboma CCD.

