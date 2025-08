Poniedziałek 4 sierpnia 2025 Intel po raz kolejny wysyła układy Alder Lake do walki o segment budżetowy

Autor: Wedelek | 06:46 W obliczu problemów finansowych i średnich wyników sprzedaży najnowszych procesorów Intel sięgnął do sprawdzonych rozwiązań wprowadzając na rynek dwa nowe, budżetowe układy bazujące na Alder Lake H0. W wariancie tym zabrakło rdzeni efektywnych (E-cores), a zamiast tego użytkownik otrzymuje sześć wydajnych rdzeni „Golden Cove” (P-cores), z których każdy posiada 1,25 MB pamięci podręcznej L2 i może obsłużyć na raz dwa wątki. Procesor jest więc klasyczną konstrukcją 6-rdzeniową i 12-wątkową, a całość uzupełnia współdzielona pamięć podręczna L3 o pojemności 18 MB.



W sumie do sprzedaży trafią dwa modele Core 5 120 oraz 120F taktowane zegarem do 4,5GHz. To co je od siebie odróżnia to zintegrowany układ graficzny i cena. Model z F w nazwie jest pozbawiony IGP, a przez to nieco tańszy.



Według pierwszych doniesień sklep ShopBLT wycenił wstępnie Core 5 120 na 246 dolarów, a Core 5 120F na 216 dolarów, ale podobno docelowo ma być wyraźnie taniej - mówi się o kwotach w okolicach 180 i 150 dolarów. Tym bardziej, że Core 5 120 i 120F są kompatybilne z podstawką LGA1700 i będą konkurować z modelami Core i5-12400 oraz 12400F, które można było nabyć w cenach zaczynających się już od 140 do 160 dolarów.

