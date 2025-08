Środa 6 sierpnia 2025 AMD AM6 będzie mieć te same wymiary co AM5, ale dostanie więcej pinów

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:05 Do sieci trafiły diagramy nowego gniazda AMD AM6, z którego mają korzystać wszystkie procesory wydane po 2028 roku. Nowe gniazdo ma mieć zbliżone wymiary do AM5, ale wyraźnie więcej pinów. Konkretnie ma ich być 2100, przy czym część będzie zapewne na początku nieaktywna. Dla porównania aktualnie wykorzystywane gniazdo AM5 ma 1 718 pinów, a to oznacza, że gęstość upakowania konektorów w nowym sockecie wzrośnie bagatela o 22%. Nowe gniazdo ma przygotować grunt pod możliwość integracji większej ilości rdzeni oraz nowej generacji interfejsów, w tym PCI-Express 6.0.



W tym miejscu warto nadmienić, że nowy standard PCI-E trafi do sprzętu dopiero w 2030 roku, ale producenci przygotowują się na ten moment już teraz. Istnieje również spora szansa, że gniazdo AM6 odziedziczy po AM5 zaczepy dla systemu chłodzenia, co przy tych samych wymiarach samego gniazda umożliwi integrację z nowym socketem radiatorów i AiO przygotowanych dla AM5 i AM4.





