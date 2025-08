Środa 6 sierpnia 2025 Uzysk sprawnych układów w procesie Intel 18A nadal jest bardzo niski

Autor: Wedelek | źródło: Reuters | 06:24 Do tej pory Intel zainwestował miliardy dolarów w rozwój technologii 18A oraz rozbudowę fabryk, obiecując inwestorom, że już w 2025 roku rozpocznie produkcję nowoczesnych chipów do laptopów z serii Panther Lake. Niestety odsetek sprawnych układów produkowanych w procesie 18A (tzw. yield) pozostaje bardzo niski. Latem tego roku tylko około 10% wyprodukowanych układów w 100% odpowiadało założonej specyfikacji. Nie oznacza to bynajmniej, że takie układy nadają się tylko do kosza, bo można je sprzedać jako tańsze i mniej zaawansowane egzemplarze, ale cierpi na tym marża.



W sumie dla tak małych układów uzysk sprawnych chipów powinien docelowo wynosić około 70–80%, a do tego jest jeszcze bardzo daleko.



Oficjalnie Intel publicznie deklaruje, że projekt Panther Lake jest „na dobrej drodze” i uzysk powinien poprawiać się z każdym miesiącem, źródła zbliżone do firmy ostrzegają, że osiągnięcie rynkowego sukcesu do końca roku wymagałoby gwałtownej poprawy tych wskaźników. Do tej pory Intel nie decydował się na uruchomienie masowej produkcji przed uzyskaniem uzysku na poziomie minimum 50%, więc można prognozować, że ten pułap uda się uzyskać w najbliższym czasie. Jeśli nie, to Intel będzie mieć jeszcze większe problemy niż obecnie.



Tak czy siak wszystko wskazuje na to, że Intel będzie zmuszony sprzedawać chipy z niską marżą lub nawet ze stratą, co nie wróży dobrze. Zwłaszcza, że obecnie Intel jest też częściowo zależny od TSMC, a przyszłe układy, jak Nova Lake, mają być produkowane właśnie w kooperacji z tajwańskim producentem. Ciągłe problemy z uzyskiem i wdrażaniem zupełnie nowych technologii przekładają się na ryzyko niepowodzenia i pytania o przyszłość zaawansowanej produkcji chipów przez Intela. Tym bardziej, że przy okazji publikacji ostatnich wyników finansowych niebiescy poddawali już w wątpliwość sens rozwijania litografii 14A jeśli proces 18A okaże się finalnie fiaskiem.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.