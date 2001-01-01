Twoje PC  
Środa 6 sierpnia 2025 
    

AVX10 i AVX-512 wrócą do konsumenckich CPU Intela


Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 06:48
Według użytkownika X o nicku @InstLatX64, który uważnie śledzi zmiany i aktualizacje w zestawach instrukcji obsługiwanych przez procesory (ISA) Intel ponownie wprowadzi do modeli konsumenckich wsparcie dla AVX10 i AVX-512, a pierwszą rodziną procesorów, która je otrzyma będzie „Nova Lake”. Jakiś czas temu Intel usunął obsługę AVX-512 ze swoich CPU z powodu problemów technicznych z rdzeniami E. Mówiąc precyzyjniej dotyczyło to desktopowych i mobilnych serii Alder Lake i Raptor Lake, bo serwerowe Xeony nadal mogły korzystać z zaawansowanych instrukcji AVX.

Dla kontrastu AMD dopiero niedawno wprowadziło pełną obsługę AVX-512. Rdzenie Zen 5 to pierwsze konstrukcje tej firmy wyposażone w fizyczne jednostki zdolne pracować na ciągach danych o długości 512 bit. Do tej pory AMD musiało emulować instrukcje AVX-512, rozdzielając pakiety danych na dwie, 256-bitowe jednostki przetwarzane w dwóch cyklach.


 
    
