|Środa 6 sierpnia 2025
Nowy sterownik AMD Adrenalin Edition 25.8.1
Autor: Adam | 19:55
|AMD udostępnił nową wersję pakietu AMD Software: Adrenalin Edition 25.8.1, która zawiera optymalizacje dla gier Mafia: The Old Country, Mecha BREAK, WUCHANG: Fallen Feathers, Valorant (wersja UE5) oraz obsługę otwartej bety Battlefield 6. Nowy sterownik zawiera również poszerzoną obsługę AMD FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4). Ta następnej generacji funkcja zdobywa coraz większą popularność zapewniając bardziej płynną rozgrywkę przy większej liczbie FPS – od teraz dostępne w grach:
• Cyberpunk 2077
• WUCHANG: Fallen Feathers
• Mafia: The Old Country
• Arena Breakout: Infinite
• Game of Thrones: Kingsroad
• Wreckfest 2
• Lies of P
Pakiet AMD Software: Adrenalin Edition 25.8.1 obsługuje ponadto nową kartę graficzną AMD Radeon RX 9060, która wykorzystuje rdzeń AMD RDNA 4 z 28 jednostkami obliczeniowymi i 8 GB pamięci GDDR6. Karta ta przeznaczona jest do rozgrywki w rozdzielczości 1080p i będzie dostępna od dziś w ofertach wybranych integratorów sprzętu komputerowego.
