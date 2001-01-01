Twoje PC  
Intel i Samsung będą wspólnie produkować układy dla Tesli


Autor: Wedelek | 06:50
Po paśmie niepowodzeń Intel Foundry wreszcie ma powód do świętowania. Firmie udało się podpisać duży kontrakt z Teslą na tzw. packaging, czyli montowanie gotowych rdzeni krzemowych na płytkach PCB i ich testowanie. Konkretnie chodzi o produkowane przez Samsung Electronics układy AI6 (2nm) do trenowania sztucznej inteligencji. Są one częścią bardzo dużych modułów Dojo, 3 które integrują wiele układów o powierzchni 654 mm² w jednej matrycy. Do ich połączenia Intel wykorzysta technologię Embedded Multi-Die Interconnect Bridge (EMIB), która łączy wiele struktur krzemowych za pomocą mostków krzemowych.

Dla Intela jest to tym większy sukces, że do tej pory produkcją i scalaniem układów z płytkami krzemowymi zajmował się w całości największy konkurent chipzilli, czyli TSMC. Podpisany kontrakt to też duży powód do radości dla Samsunga, którego dział Foundry mierzy się z równie dużymi problemami.

 
    
