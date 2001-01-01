Środa 6 sierpnia 2025 Debiutuje jeszcze lepszy ChatGPT-5

Autor: Wedelek | 06:55 OpenAI oficjalnie zaprezentowało dziś model GPT-5, czyli najnowszą wersję sztucznej inteligencji napędzającej ChatGPT. Według przedstawicieli firmy nowa wersja stanowi znaczący krok naprzód – zarówno pod względem szybkości, jak i jakości generowanych odpowiedzi. Model charakteryzuje się wyższą precyzją, głębokim rozumowaniem oraz redukcją tzw. „halucynacji”, czyli zmyślonych odpowiedzi. Najnowsza wersja wie już np., że Sienkiewicz nie napisał „Dziadów”, co było do tej pory znanym memem-zapytaniem.



Nowy model dostępny jest zarówno dla użytkowników bezpłatnych, jak i płatnych wersji ChatGPT, a jego zastosowania obejmują m.in. programowanie, zadania logiki wieloetapowej, tworzenie oprogramowania na żądanie, wsparcie w zakresie zdrowia, pisanie czy zadania finansowe. GPT-5 oferuje również warianty zoptymalizowane pod kątem szybkości (Mini, Nano) lub zaawansowanej konwersacji (Chat), a jednym z kluczowych kierunków rozwoju jest pełna multimodalność – możliwość płynnej obsługi tekstu, obrazu i głosu w czasie rzeczywistym.





Model GPT-5 ma się też wykazywać większą autonomią w samodzielnym wykonywaniu złożonych zadań na podstawie krótkich poleceń użytkownika. Te ostatni mogą być udzielane w jednym z czterech trybów dobieranych w zależności od przebiegu konwersacji.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



