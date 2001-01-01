|
Nvidia i AMD muszą oddać 15% przychodu ze sprzedanych Chińczykom chipów.
Autor: Wedelek | źródło: Bloomberg | 16:55
|
|Nvidia oraz AMD zgodziły się przekazać rządowi Stanów Zjednoczonych 15% przychodów wygenerowanych ze sprzedaży Chińczykom swoich chipów do AI. Taki był koszt uzyskania przez nie licencji eksportowych na zaawansowane układy scalone takie jak Nvidia H20 oraz AMD MI308. W tym miejscu trzeba nadmienić, że sprzedawane chipy to specjalnie zmodyfikowane i ograniczone pod względem możliwości odmiany oferowane na rynku zachodnim.
Cel takiego działania jest prosty. Chińczycy mają dostawać słabsze i droższe procesory, co ma spowolnić ich rozwój w dziedzinie AI. Czas pokaże na ile skuteczna będzie ta taktyka.
