Poniedziałek 11 sierpnia 2025 Nvidia i AMD muszą oddać 15% przychodu ze sprzedanych Chińczykom chipów.

Autor: Wedelek | źródło: Bloomberg | 16:55 Nvidia oraz AMD zgodziły się przekazać rządowi Stanów Zjednoczonych 15% przychodów wygenerowanych ze sprzedaży Chińczykom swoich chipów do AI. Taki był koszt uzyskania przez nie licencji eksportowych na zaawansowane układy scalone takie jak Nvidia H20 oraz AMD MI308. W tym miejscu trzeba nadmienić, że sprzedawane chipy to specjalnie zmodyfikowane i ograniczone pod względem możliwości odmiany oferowane na rynku zachodnim.



Cel takiego działania jest prosty. Chińczycy mają dostawać słabsze i droższe procesory, co ma spowolnić ich rozwój w dziedzinie AI. Czas pokaże na ile skuteczna będzie ta taktyka.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



